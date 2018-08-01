Спецоперация "Томограф": суд решит судьбу задержанных

Судебная инстанция в среду рассмотрит запросы прокуроров об аресте задержанных после обысков врачей.

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией требуют арестовать шестерых из семи задержанных в рамках проведения спецоперации "Томограф".

Судебные заседания, как сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ), начнутся с 10.00 в суде столичного сектора Буюканы.

"Подчеркиваем, что одного из обвиняемых освободили из-под стражи накануне вечером после того, как он дал показания следственным органам. Он рассказал прокурорам, как работала преступная схема, с помощью которой группа врачей вымогала деньги и у пациентов. Сейчас он остается под следствием, но находится на свободе", — пояснили в НАЦ.

Подробности следствия

В понедельник в Республиканском диагностическом центре, ряде частных клиник и филиале одного из банков в молдавской столице антикоррупционные службы провели обыски. Спецоперация получила название "Томограф".

© Sputnik / Miroslav Rotari Итоги обысков в диагностическом центре: задержания и миллионы леев

В результате были задержаны семеро человек. Всего по делу подозреваемыми проходят 14 человек. Лишь один из задержанных сделал заявления следствию и полностью сознался в содеянном.

По данным НАЦ, фигурантов дела подозревают в организации преступной схемы по вымогательству денег у застрахованных пациентов для проведения диагностики и компьютерной томографии.

В рамках обысков правоохранители обнаружили у подозреваемых около семи миллионов леев в разной валюте. Деньги изъяли из служебных кабинетов некоторых врачей, из их домов, а также из банковских ячеек.

Уточняется, что следственным органам еще предстоит выяснить происхождение финансовых средств.

Согласно действующему законодательству, подозреваемым грозит до 10 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности на 10-летний срок, а также штраф до 8 тысяч условных единиц.