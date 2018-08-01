Последствия стихии: какой урон нанесли Молдове ливни

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, в результаты прошедших 31 июля проливных дождей пострадало достаточно много населенных пунктов страны.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Последствия непогоды в Молдове — размытые дороги и пострадавшие сельхозугодья. Специалисты оценивают ущерб от ливней, которые обрушились на страну в минувшие сутки.

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По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, в результаты сильных дождей, которые прошли по республике во вторник, 31 июля, пострадали достаточно много населенных пунктов страны.

"В селе Вадул луй Исак (Кагульский район) спасатели откачали воду из жилого дома и возвели защитную дамбу. В Кагульском районе специалисты Генинспектората по чрезвычайным ситуациям расчистили трассу от ила и гравия. В селе Кобань Глодянского района в результате ливней размыло 9,2 километра дороги местного значения", — отметили в инспекторате.

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Обильные осадки нанесли урон и сельскохозяйственному сектору. Так, в селе Вэлчинец района Окница в результате не погоды пострадали 14 гектаров садов, в селе Хородиште Каларашского района — 27 гектаров садов и 18 гектаров виноградников.

Убытки зарегистрированы и в селе Ромэнешты Страшенского района, где сильный ветер сорвал 15 шиферных листов с крыши пятиэтажного жилого дома.