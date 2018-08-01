В Молдове намерены вплотную заняться лечением больных аутизмом

Власти предлагают создать специализированный Центр для лечения и социализации людей с этим видом недуга психики.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. В министерстве здравоохранения труда и социальной защиты признают, что не располагают точными данными о количестве больных аутизмом в Молдове. У ведомства есть некоторые цифры, однако из-за отсутствия методики подсчета, они не отражают реальной ситуации.

© Sputnik / Виталий Аньков Мальчик с аутизмом не справляется в школе, а ему отказались помочь

По данным на 2012-й год в Молдове было зафиксировано 157 аутистов, среди которых 144 — дети. В 2017-м уже 263 человека получили инвалидность на основании этого диагноза. Многие из пациентов проходят плановое лечение в психиатрических лечебницах, в том числе и дети.

Минздрав предлагает создать специализированный Центр помощи для людей с подобными расстройствами психики. Услуги будут разделены на две возрастные категории: от трех до 18-ти лет и от 18-ти до 25-ти. Помимо медиков, там будут работать социальные работники и психопедагоги. Цель создания центра — максимально способствовать развитию детей с аутизмом, а тем, кто достиг совершеннолетия, помочь в социальной адаптации.

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Услуги в специализированном центре будут оказываться в рамках обязательного медицинского страхования.