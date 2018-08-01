Талоны на питание в Молдове - очередная "галочка" или хорошее новшество

Спикер парламента Андриан Канду рассказал, как внедряется система талонов на питание в Молдове.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Система талонов на питание уже успешно реализуется в Молдове, сообщил в среду в ходе пресс-конференции спикер парламента РМ Андриан Канду.

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По его словам, две французские компании и два местных финансовых учреждения уже предоставляют своим работникам талоны на питание.

"Этот подход становится все более популярным. Если вы заглянете в некоторые столовые, магазины или кафе, то увидите, как претворяется в жизнь система, о которой идет речь — там уже принимают талоны на питание", — отметил Канду.

Ранее правительство утвердило, а парламент принял законопроект о введении системы талонов на питание для работников страны. Согласно документу, работодатель имеет право предоставлять своим подчиненным талоны на питание, номинальная стоимость которых составляет от 35 до 45 леев.