Дело о врачах-рвачах: что грозит медикам, которые зарабатывали на пациентах

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Суд столичного сектора Буюканы поместил главу отделения медицинской имажистики и компьютерной томографии Республиканского диагностического центра Силвиу Кондря под предварительный арест на 30 суток в изолятор Национального антикоррупционного центра (НАЦ). Таким образом, полностью удовлетворено ходатайство прокуроров.

© Sputnik / Miroslav Rotari Итоги обысков в диагностическом центре: задержания и миллионы леев

По словам прокурора по борьбе с коррупцией Дорина Компана, глава отделения медицинской имажистики и компьютерной томографии рискует получить до 10 лет тюрьмы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности в течение нескольких лет. Такое же наказание ждет сообщников врача.

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Компан отметил, что сторона обвинения требует поместить всех задержанных в рамках проведения спецоперации "Томограф" под арест. Речь идет о шестерых гражданах.

Всего на данный момент суд принял решение в отношении четырех человек — трое из них помещены под предварительный арест, а один — под домашний.

В понедельник в Республиканском диагностическом центре, ряде частных клиник и филиале одного из банков в молдавской столице антикоррупционные службы провели обыски. Спецоперация получила название "Томограф". В результате были задержаны семеро человек. Всего по делу подозреваемыми проходят 14 человек. Лишь один из задержанных сделал заявления следствию и полностью сознался в содеянном. Сейчас он остается под следствием, но находится на свободе.