Примэрия Кишинева выдаст бесплатные очки малоимущим инвалидам

На эти цели из муниципального бюджета выделено полмиллиона леев.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Люди с тяжелой, выраженной или средней инвалидностью по зрению, чей доход составляет менее 3 тысяч леев в месяц, получат от мэрии столицы бесплатные очки, оплаченные за счет муниципального бюджета.

© Sputnik / Vitaly Ankov Открытие ученых: найден новый способ борьбы со слепотой

Помощь будет оказана взрослым людям, проживающим в муниципии Кишинев. Это решение было утверждено муниципальным советом столицы, на покупку очков для слабовидящих планируется израсходовать 500 тысяч леев.

Списки людей, которым необходимы бесплатные очки, будут составлены при участии Общества слепых РМ. Как сообщается, для получения очков необходимо предоставить следующие документы — копия удостоверения личности, копия свидетельства о нетрудоспособности и справка о доходах.



