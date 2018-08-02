БАК-2018: объявлены результаты дополнительной сессии

В этом году вырос процент учеников, сдавших выпускные экзамены, также радуют и показатели среднего балла по результатам тестирования.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. В дополнительной экзаменационной сессии БАКа приняли участие четыре тысячи 34 человека. Из них 1540 (более 38%) сдали экзамены, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и исследований Молдовы.

По данным ведомства, после дополнительного тестирования, количество сдавших БАК в этом году увеличилось до 13 тысяч 150 человек. В прошлом году это испытание прошли лишь 12 тысяч 905 кандидатов.

"К выпускным экзаменам были допущены 10 тысяч 616 лицеистов, четыре тысячи 16 учащихся колледжей, 168 студентов, три тысячи 22 "должника" с прошлых лет и еще 332 человека записались дополнительно. Всего 18 тысяч 154 кандидата", — говорится в сообщении Минобразования.

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В лицеях положительные результаты получили девять тысяч 843 ученика (92,72%) — это больше, чем в 2017 году. Среди учащихся колледжей две тысячи 235 сдали экзамен на степень бакалавра. Это 55,65% от общего числа выпускников профессиональных училищ.

Как отметили в ведомстве, из задолжников прошлых лет экзамен смогли пройти лишь 834 человека, что составляет 27,6%.

Всего в этом году успешно сдать экзамены удалось 72,44% выпускников. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на четыре единицы в процентном соотношении.

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По данным минобразования, выросла и средняя оценка за тесты среди лицеистов. В этом году она составляет 6,89 балла против 6,7 в 2017 году.

Нужно отметить, что в 106 лицеях страны экзамены на степень бакалавра сдало 100% учеников.

Больше информации о прошедших экзаменах будет представлено осенью.