Официально закреплено: граждане Молдовы смогут легально трудиться в Болгарии

Соглашение между правительствами двух стран будет применяться в отношении граждан, обладающих подписанным трудовым договором и разрешением на постоянное пребывание на территории другого государства.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Молдавский кабмин утвердил соглашение между правительствами республики и Болгарии о регулировании трудовой миграции. Документ был подписан 18 июня текущего года в Софии министром труда и социальной защиты Молдовы Светланой Чеботарь и ее болгарским коллегой Бисером Петковым. Соглашение предусматривает легальное трудоустройство граждан двух стран, как на территории Молдовы, так и на территории Болгарии сроком на один год с возможностью последующего продления трудового соглашения до трех лет.

© Sputnik / Алексей Филиппов Важно знать: изменяются условия трудоустройства мигрантов из Молдовы

Также в документе регламентировано право мигрантов на защиту рабочего места и отменяется необходимость получения отдельного разрешения на работу.

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Таким образом, прием на работу будет осуществляться на базе законодательства принимающего государства. По официальным данным молдавских дипломатов, в настоящее время в Болгарии трудятся пять тысяч, 147 граждан нашей страны. По мнению правительства Молдовы, Соглашение позволит сократить нелегальную трудовую миграцию. Кроме того, документ оговаривает обязательства по возвращению трудовых мигрантов одновременно с тем, как заканчивается срок их пребывания на территории принимающего государства. Соглашение будет применяться в отношении граждан, обладающих подписанным трудовым договором и разрешением на постоянное пребывание на территории другого государства.