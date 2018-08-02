"Загадочная" смерть заключенного в одной из тюрем Молдовы: что произошло

В бендерской тюрьме ЧП: у найденного повешенным в камере заключенного обнаружены признаки насильственной смерти – начато внутреннее расследование.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Заключенный пенитенциара №8 в Бендерах найден мертвым прошлой ночью в камере. В пресс-службе Национальной пенитенциарной администрации сообщили, что на теле 47-летнего мужчины, осужденного за убийство, обнаружены признаки насильственной смерти.

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Там сообщили, что точные причины смерти должны выяснить судмедэксперты. О произошедшем сразу же сообщили родственникам заключенного, а также оповестили прокуратуру муниципия Бендеры, местную полицию и народного адвоката.

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Национальная пенитенциарная администрация начала внутреннее расследование по этому делу, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.