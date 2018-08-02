На что потратят деньги от продажи Республиканского стадиона – ответ премьера

Молдавский премьер рассказал о планах правительства страны по поводу продажи легендарного Республиканского стадиона под строительство нового здания посольство США в самом центре Кишинева.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип рассказал, на что власти страны намерены потратить деньги, вырученные от продажи Республиканского стадиона.

Ранее молдавский парламент утвердил проект, предполагающий продажу этой спортивной арены США под строительство нового здания посольства этого государства в нашей стране. Таким образом, офис американского диппредставительства в Молдове разместится на площади в пять с лишним гектаров и войдет в тройку самых крупных посольских комплексов в мире.

© Sputnik / Osmatesco Республиканский стадион в Кишиневе

Как сообщили в пресс-службе правительства, власти Молдовы решили, что деньги, полученные от продажи Республиканского стадиона американской стороне, пойдут на развитие спортивной инфраструктуры. Соответствующее решение уже принято кабмином.

"Хочу поставить точку относительно всех спекуляций, чтобы было четко понятно — эти деньги будут ориентированы на развитие спортивной инфраструктуры в Республике Молдова", — сказал премьер.

Члены кабмина обсудили и начало переговоров по подписанию Соглашения между правительством Молдовы и американской стороной по поводу земельного участка, выданного под строительство посольства США в Кишиневе.

Республиканский стадион располагается в самом центре молдавской столицы по улице Тигина, 12, и занимает площадь 5,1814 гектара.

Парламент решил передать этот участок на возмездной основе по рыночной стоимости. При этом сколько точно государство планирует выручить в результате этой сделки, не указали ни в самом документе, ни сказали в рамках заседания парламента. Как отмечено в тексте проекта, правительству предстоит определить стоимость этого объекта недвижимости, вести переговоры по цене и подписать договор купли-продажи.