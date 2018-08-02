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Международный пункт пропуска Угринов-Долгобичув на украинско-польском участке госграницы

Странный человек на границе с Украиной потребовал выпустить его из Молдовы

© Sputnik / Павел Паламарчук
Общество
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Задержанный угрожал пограничникам и заявил, что его ничто не остановит.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Неадекватный кишиневец пытался без документов прорваться через государственную границу республики. Метод, который выбрал для себя нарушитель, не на шутку удивил пограничников. Нет, он не брал заложников и не требовал заправленный вертолет с миллионом долларов. Он просто… потребовал пропустить его без документов.

Инцидент произошел 2 августа на КПП Тудора-Старокозаче, сообщили в Пограничной полиции. Один из пассажиров автобуса, проходящего контроль на выезде из Молдовы, подошел к сотруднику пограничного пункта и потребовал пропустить его на территорию Украины. Никаких документов у него при себе не оказалось. В противном случае, пригрозил пассажир, он все равно перейдет границу по тайным тропам, в обход пропускных пунктов и нарядов погранполиции.

Граница РМ
© Photo: Poliţia de Frontieră
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Нахального молодого человека вывели из автобуса для выяснения личности. Задержанным оказался житель Кишинева 26 лет, который ранее уже привлекался к ответственности за подобные нарушения. Кроме того, он состоит на учете как лицо с алкогольной и наркотической зависимостью.

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Как пояснил задержанный, на Украину он направлялся с целью поиска работы. Почему он вообразил, что его пропустят без документов, неясно. Чтобы избежать ненужных случайностей, пограничники приняли меры, чтобы потенциальный нарушитель границы отправился назад, в Кишинев.

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Теги:
переход границы, кишиневец, паспорт, Пограничная полиция, Старокозаче, Тудора, Молдова, Украина, Кишинев, Общество
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