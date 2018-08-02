В МИДЕИ рассказали, сколько граждан Молдовы попали в ДТП в Белоруссии

В главном внешнеполитическом ведомстве республики прокомментировали произошедшее на территории Белоруссии дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находился, в том числе, и гражданин Молдовы.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. В министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы рассказали, сколько граждан республики находилось в туристическом автобусе, который попал в ДТП под Оршей (Белоруссия).

"Среди пассажиров автобуса находился один гражданин Молдовы. По имеющимся у нас данным, его жизнь находится вне опасности", — отметили в пресс-службе МИДЕИ.

Происшествие с автобусом международного сообщения "Киев-Таллин", в котором находилось 53 человека, граждане Украины, Молдовы и России, произошло 2 августа в 04.30 утра. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, и на 186 километре дороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся в кювет по ходу движения.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как произошла авария с туристами из Молдовы в Белоруссии - подробности

После произошедшего в больницу были доставлены 12 человек. Сотрудники местной милиции и МЧС организовали доставку остальных пассажиров в гостиницу в Оршу.

При изучении тахографа установлено, что пересменка водителей должна была состояться в 05.00 утра, но авария произошла на полчаса раньше.

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В настоящее время всем пассажирам предоставлен резервный автобус, который в четверг днем выехал по маршруту — 51 пассажир находится в нем, а два водителя остались в Орше, чтобы ждать эвакуатор, выехавший из Риги.