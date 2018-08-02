19:58 02 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.34
  • USD16.55
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск
Врач

Жители сел Молдовы пройдут бесплатное медицинское обследование

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
Получить короткую ссылку
16210

Новый проект нацелен на помощь жителям тех сел, где нет врачей по всем необходимым профилям, в том числе и семейных докторов.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Кампания "Доктор для тебя" запущена в четверг в Молдове.

Забор крови для исследования на наличе инфекций
© Sputnik / Антон Денисов
Как переносится лечение гепатита: комментарий врача-инфекциониста

Десятки специалистов, — эндокринологи, офтальмологи, неврологи и кардиологи, — отправятся в села страны, чтобы бесплатно провести медосмотр местных жителей. Кроме того, детей из населенных пунктов, где нет стоматологических кабинетов, также осмотрят и зубные врачи.

Две спецмашины отправились в четверг по районам, чтобы сделать местным жителям рентген.

Врачи бьют тревогу: опасная болезнь распространяется по Молдове >>>

Как сообщает пресс-служба правительства, в мероприятии по старту этого начинания принял участие премьер-министр Павел Филип.

"Мы знаем, что более, чем в 280 населенных пунктов нет даже семейных врачей. Поэтому начавшаяся сегодня кампания поможет многим нашим гражданам", — отметил глава кабмина.

Он подчеркнул ежедневную самоотверженную работу многих медиков, принимающих участие в проекте.

По теме

"Медицинский туризм": каких врачей посещают иностранцы в Молдове
Медицинскую страховку со скидкой в 2018 году оплатили 50 тысяч человек
Калестру: право на бесплатную медицину имеют и люди без полиса
Япония прислала Молдове новейшие медицинские разработки
Теги:
доктора, села, медики, медосмотр, обследование, медицина, врачи, Молдова, Медицина и здоровье, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Железная дорога
    Нечего везти

    В советское время по железной дороге в Латвии перевозили около 80 миллионов тонн грузов в год – почему теперь LDz не может и мечтать о прежнем размахе?

  • Премьер-министр Саулюс Сквернялис
    Наказание за слова

    Премьер Литвы считает, что депутат Клайпеды, который заявил о причастности командира "лесных братьев" к убийству тысяч мирных жителей, заслуживает импичмента.

  • Пассажиры перевернувшегося автобуса Киев - Таллинн
    Добраться до Таллинна

    Двое пассажиров, которые были госпитализированы после ДТП в Беларуси, продолжили поездку в Таллинн.

  • Спасенные аисты
    Спасение утопающих

    Работники МЧС спасли в Ляховичах трех тонувших в реке аистов – молодые птицы не могли самостоятельно выбраться на берег.

  • Шторм на Черном море
    "Ночь ада" в Поти

    Жители Поти собрались у мэрии города с требованием оказать им помощь и возместить ущерб, полученный в результате ливня.

  • Военная техника
    Большие маневры

    Российские мотострелки и морская пехота Черноморского флота приступили к учениям с боевой стрельбой на полигоне военной базы в Абхазии.

  • В Московском районе Чуйской области уничтожили более 11 тонн дикорастущей конопли
    Дым над землей

    В Московском районе Чуйской области Кыргызстана уничтожили более 11 тонн дикорастущей конопли.

  • Электросчетчик, архивное фото
    Тушите свет!

    Правительство Таджикистана обсуждает вопрос повышения тарифов на электроэнергию - власти обещают учесть социальное положение населения.

  • Арбуз
    Били-били, не разбили

    В сети появилось видео, где несколько узбекистанцев пытаются разбить о землю арбуз, бросая его с двухметровой высоты, но у них ничего не получается.

  • Повседневная жизнь
    МЧС предупреждает

    В ближайшие трое суток в Северной Осетии ожидается ухудшение погодных условий, на республику обрушатся ливни и шквалистый ветер.

  • Железная дорога
    Нечего везти

    В советское время по железной дороге в Латвии перевозили около 80 миллионов тонн грузов в год – почему теперь LDz не может и мечтать о прежнем размахе?

  • Премьер-министр Саулюс Сквернялис
    Наказание за слова

    Премьер Литвы считает, что депутат Клайпеды, который заявил о причастности командира "лесных братьев" к убийству тысяч мирных жителей, заслуживает импичмента.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Нет спасения от жары: Европа привыкает к аномальным летним температурам
Пассажир разбившегося в Мексике самолета снял на видео удар о землю
Крики и плач: пассажир снял на видео момент авиакатастрофы в Мексике
Как питаться в жару
Что есть в жару, чтобы не стало плохо

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться