Жители сел Молдовы пройдут бесплатное медицинское обследование

Новый проект нацелен на помощь жителям тех сел, где нет врачей по всем необходимым профилям, в том числе и семейных докторов.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Кампания "Доктор для тебя" запущена в четверг в Молдове.

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Десятки специалистов, — эндокринологи, офтальмологи, неврологи и кардиологи, — отправятся в села страны, чтобы бесплатно провести медосмотр местных жителей. Кроме того, детей из населенных пунктов, где нет стоматологических кабинетов, также осмотрят и зубные врачи.

Две спецмашины отправились в четверг по районам, чтобы сделать местным жителям рентген.

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Как сообщает пресс-служба правительства, в мероприятии по старту этого начинания принял участие премьер-министр Павел Филип.

"Мы знаем, что более, чем в 280 населенных пунктов нет даже семейных врачей. Поэтому начавшаяся сегодня кампания поможет многим нашим гражданам", — отметил глава кабмина.

Он подчеркнул ежедневную самоотверженную работу многих медиков, принимающих участие в проекте.