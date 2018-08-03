Поезд из Кишинева в Одессу будет ездить каждый день

В связи с увеличением спроса было принято решение, что рейс станет осуществляться ежедневно.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. С 6 августа по 23 сентября поезд Кишинев-Одесса-Кишинев будет ездить каждый день, сообщает пресс-служба министерства экономики и инфраструктуры Молдовы.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове снова начнет курсировать поезд Кишинев-Басарабяска

По данным ведомства, такое решение было принято в связи с повышенным спросом. Сейчас поезд ездит только четыре раза в неделю, с четверга по воскресенье.

"В летний период значительно вырос спрос на поездки на поезде Кишинев-Одесса. Чтобы справиться с большим количеством пассажиров, было решено, что этот рейс будет осуществляться каждый день. Важно обеспечить комфортные и безопасные условия для пассажиров", — отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Поезд отправляется из Кишинева в 06.57 и прибывает в Одессу в 10.46.

© Sputnik / Miroslav Rotari График движения поезда Кишинев-Одесса меняется

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Таможенный контроль пассажиров осуществляется в здании Железнодорожного вокзала Кишинева до посадки. На границе процедура не повторяется. Из Одессы поезд отходит в 18.45 и прибывает в Кишинев в 22.27. Стоимость билетов варьирует от 142 леев до 185 леев в зависимости от класса обслуживания. Для детей стоимость проезда составляет от 50 до 65 леев.

В конце марта по маршруту Кишинев-Одесса был запущен модернизированный поезд. Состав включает четыре вагона и предлагает три класса комфорта — первый, второй и третий. Вагоны всех трех классов оборудованы кондиционером.