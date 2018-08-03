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Обнаруженные в ходе спецоперации Томограф деньги

Миллионы у врачей: итоги обысков в двух медучреждениях

© Photo: Centrul Național Anticorupție
Общество
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Тема:
Обыски в Молдове (95)
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Проверки двух медицинских учреждений завершились тем, что у врачей обнаружили в общей сложности более восьми миллионов леев.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. В Национальном антикоррупционном центре подвели итоги новых обысков по делу о "медицинской мафии" в Молдове.

В четверг сотрудники антикоррупционных ведомств проверили Центр матери и ребенка, а в служебных кабинетах врачей и в сейфе банка нашли около полутора миллионов леев (примерно 91 тысяча долларов США).

Проверки 2 августа прошли в отделении радиологии и имажистики этого медицинского учреждения. По итогам обысков четверых человек доставили в НАЦ на допрос. Речь идет о завотделения, радиологе и еще двух врачах.

"В банковской ячейке обнаружены 761,6 тысячи леев, 24,3 тысячи евро, тысяча долларов и золотые украшения. До установления их происхождения прокуроры потребуют в суде наложить секвестр", — сообщили в НАЦ. 

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© Photo: Centrul Național Anticorupție
Обнаруженные в ходе спецоперации "Томограф" деньги

По данным следствия, глава отделения радиологии подозревается в организации схемы по вымогательству денег с пациентов. При этом, как отметили в ведомстве, медик задействовал и своих подчиненных. Суммы брались с граждан, которых направляли на обследование в приоритетном режиме — без предварительной записи. 

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Светлана Чеботарь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В НАЦ подчеркнули, что выявлено десять случаев передачи денег пациентами сотрудникам отделения, которые затем сдавали эти суммы своему начальнику.

В отделении насчитывается три рентгеновских аппарата и один томограф, а обследование, приводимое на одном из них, обходилось в 200-500 леев с пациента. При этом ежедневно через это отделение Центра матери и ребенка проходит по 30-40 детей. Все деньги, которые собирались в течение дня за оказание платной услуги с четырех аппаратов, попадали к завотделения.

Начало спецоперации "Томограф"

В понедельник в Республиканском диагностическом центре, ряде частных клиник и филиале одного из банков в молдавской столице антикоррупционные службы провели обыски. Спецоперация получила название "Томограф". В результате задержали семерых человек. Всего по делу подозреваемыми проходят 14 человек. Лишь один из задержанных сделал заявления следствию и полностью сознался в содеянном. 

Боец Национального антикоррупционного центра
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Антикоррупционные службы подозревают их в реализации схемы по вымогательству денег у застрахованных пациентов для проведения диагностики и компьютерной томографии. При обысках у подозреваемых нашли около семи миллионов леев.

В итоге по данному эпизоду пятеро человек помещены под предварительный арест в изолятор Национального антикоррупционного центра (НАЦ), а один из обвиняемых будет содержаться под домашним арестом. В их числе глава отделения медицинской имажистики и компьютерной томографии Республиканского диагностического центра Силвиу Кондря. Он просидит в течение 30-ти суток в изоляторе антикоррупционного центра.

Медики обоих медучреждений попали под следствие за пассивную коррупцию и злоупотребление служебным положением. Им грозит до 10 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности на 10-летний срок, а также штраф до 400 тысяч леев (24 тысячи долларов).

Тема:
Обыски в Молдове (95)

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Теги:
томограф, врачи, обыски, деньги, Центр матери и ребенка, Национальный антикоррупционный центр, Молдова
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