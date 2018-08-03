Криминальный мир уродует детей в Молдове

В Молдове снижается количество открытых уголовных дел в отношении несовершеннолетних, но все-равно многие цифры пугают.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. В Молдове снижается количество зарегистрированных преступлений, совершенных подростками. К таким выводам пришла Генпрокуратура, изучив деятельность прокуроров по предупреждению и борьбе с детской преступностью в первом квартале 2018 года, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в указанный период было возбуждено 309 уголовных дел, а в прошлом году за аналогичный период — 358 дел.

"Как и в предыдущие годы, большинство преступлений, совершенных несовершеннолетними — кражи. Однако все чаще дети участвуют в преступлениях, которые угрожают жизни и здоровью других людей. Несовершеннолетние были замешаны в совершении трех убийств, 32 грабежей, шести правонарушений сексуального характера и трех случаях причинения вреда здоровью", — уточняется в сообщении Генпрокуратуры.

Ковалева: когда родители на заработках, дети все чаще прибегают к насилию>>>



Хоть этих преступлений и меньше, чем за указанный период прошлого году, но цифры все-равно очень большие. Например, за совершение серьезных, насильственных и тяжких преступлений, прокуроры потребовали арестовать 12 несовершеннолетних.

Как отметили в Генпрокуратуре, критической остается ситуация с малолетними нарушителями, которые еще не достигли возраста уголовной ответственности.

Из всех случаев правонарушений, более 10% приходится именно на таких подростков. Статистика показывает, что дети приобщаются к криминальному миру в более юном возрасте, чем ранее.

Эхо трагедии в Страшенах: почему в Молдове дети становятся убийцами>>>

По мнению специалистов, дети нарушают закон из-за того, что отсутствует надлежащий надзор, также имеет значение и окружение, в котором они растут. Негативное влияние на психоэмоциональное состояние ребенка оказывают насильственные сцены в фильмах и передачах. Более того, дети имеют свободный доступ к сети Интернет. Все эти факторы, как отмечают специалисты, могут подтолкнуть ребенка совершить преступление.