В Молдове мобилизуют полицию: что произошло

Количество патрулей в ближайшие дни вырастет вдвое – с чем связана мобилизация сил правоохранителей.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. В ближайшие дни будет удвоено количество патрульных экипажей и инспекторов. Об этом в пятницу сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию.

"Меры предосторожности приняты в связи с большим числом нарушений ПДД, выявленных за четыре дня – более четырех тысяч", — пояснили в Инспекторате.

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