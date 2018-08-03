В Нацбанке Молдовы заявили, что произойдет с ценами на продукты и топливо

Как изменятся цены в Молдове: Нацбанк дал свой прогноз инфляции до декабря 2018-го и на 2019 год.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Прогноз изменения цен в Молдове на среднесрочный период озвучили в Национальном банке республике.

"Прогноз на ближайший период — уровень инфляции будет снижаться и достигнет примерно 2% в четвертом квартале этого года. В начале следующего года траектория изменится, и инфляция достигнет вариативного интервала, а затем расположится в верхней его точке, то есть на уровне 6,5%", — заявил на брифинге в пятницу вице-президент Нацбанка Владимир Мунтяну.

© Sputnik / Михаил Мордасов Поднимутся ли в Молдове цены на хлеб из-за капризов погоды

По его словам, снижение инфляции в этом году связано со всеми компонентами индекса потребительских цен — с ценами на регламентированные услуги и продукты питания, а также с базовой инфляцией.

Согласно ожиданиям Нацбанка, базовая инфляция в 2018 году незначительно снизится, после чего она будет расти до конца прогнозируемого периода.

"Темпы роста регулируемых цен будут иметь изменчивое поведение — упадут в этом триместре (-4,4%), а затем вырастут более, чем на 10% во втором квартале 2019 года. Темпы роста цен на продовольственные товары снизятся в 2018-м, но быстро повысятся во втором квартале следующего года", — отмечено в документе.

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Что касается цен на топливо, то темп их роста будет иметь нисходящую траекторию в течение всего периода прогнозирования после резкого роста в текущем квартале.