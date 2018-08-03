Экс-министр рассказала о саботаже в Минздраве

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Экс-министр здравоохранения Руксанда Главан заявила, что когда работала министром, то подозревала, что в ведомстве "что-то не в порядке". Об этом Главан написала на своей странице в Facebook.

"Когда я была министром, то понимала — что-то не в порядке. Когда мы проверяли списки ожидания для проведения томографии, МРТ или к другим специалистам, то обнаружили, что назначения были расписаны всего на две недели вперед, при этом пациенты жаловались, что врачи им сказали — больным придется ждать очереди шесть месяцев или заплатить, если они хотят пройти обследование "в срочном порядке", — сообщила экс-министр.

Главан также заявила, что столкнулась с настоящим саботажем во время своей работы министром, когда в области здравоохранения начали внедрять единую информационную систему.

"Если подтвердится то, что говорят об этих схемах, то это объясняет саботаж принципиально важных решений, на которых мы настаивали — внедрение единой информационной системы в здравоохранении. Этот амбициозный проект позволил бы исключить "закулисные договоренности" между врачом и пациентом, исключить злоупотребления любого рода", — написала бывшая глава министерства.

По ее словам, единая информационная система должна была не только поспособствовать борьбе с коррупцией, но и помочь врачам правильно лечить пациентов.

"Больше не было бы противоречивых диагнозов, не пришлось бы делать ненужные анализы и обследования, появилась бы ясность в том, должен ли конкретный пациент получать бесплатные или компенсированные лекарства", — считает Главан.

Экс-министр осудила действия коррупционеров и назвала произошедшее "шоковой терапией" для системы здравоохранения. "Мне больно видеть это, потому что я всегда уважала людей в белых халатах, а среди задержанных есть авторитетные имена в радиологии и медицинской визуализации. Однако профессионализм не оправдывает какого-либо преступления, не говоря уже о здоровье людей", — написала она.

Напомним, в понедельник в Республиканском диагностическом центре, ряде частных клиник и филиале одного из банков в молдавской столице антикоррупционные службы провели обыски. Спецоперация получила название "Томограф". В результате задержали семерых человек. Всего по делу подозреваемыми проходят 14 человек.

Антикоррупционные службы подозревают их в реализации схемы по вымогательству денег у застрахованных пациентов для проведения диагностики и компьютерной томографии. При обысках у подозреваемых нашли около семи миллионов леев.