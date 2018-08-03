Раритетное видео прежнего Кишинева взорвало интернет

Есть о чем поностальгировать - любительская съемка образца начала 80-х, на которой запечатлен Кишинев, пробуждает лучшие чувства у многих пользователей соцсетей.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. В Сети просмотры и лайки набирает любительская видеозапись, сделанная, судя по подписи, седьмого ноября 1982 года.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как выглядел старый железнодорожный вокзал Кишинева в 1940-х годах

Автор видеоряда скомпоновал снятые на камеру эпизоды из жизни, очевиднее всего, одной семьи, которая приезжает из Одессы в Кишинев на дизеле.

В кадре — традиционные в советский период манифестации по проспекту Ленина (сейчас проспект Штефана чел Маре) в честь Дня Великой Октябрьской социалистической революции. В год, к которому относится съемка, этому событию исполнилось 65 лет..

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Далее вниманию зрителей предстает мемориал воинской славы и несущие у Вечного огня почетный караул школьники — увы, но эта традиция после распада СССР канула в Лету.

Также мы видим располагавшийся у мемориала музей военной техники под открытым небом, что когда-то долгие годы привлекал внимание кишиневцев и гостей города. Картину дополняют виды небольших двориков старого Кишинева.