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Прощай, Родина: основные причины, почему молдаване бегут из страны

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Почему жители Молдовы решают бросить родную землю и отправиться искать лучшее будущее за границей?

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Печальная слава Республики Молдова — сотни тысяч граждан республики находятся за пределами родной страны. Согласно данным переписи населения за 2014 год, порядка 300 тысяч наших соотечественников, по заявлению их родственников, были за границей в период проведения этого исследования.

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По данным статистики, мужчин-мигрантов больше, чем женщин 55,1% к 44,9%. Основная часть граждан Молдовы, находящихся за границей, приходится на возрастную категорию 20-29 лет (32,7%), а людей в возрасте 30-39 лет — 27,2%.

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В основном за границу уезжают жители сел. Их доля составляет 79% от всех выехавших из страны. По данным статистики, в сравнении с 2004 годом растет число лиц, не достигших трудоспособного возраста и пенсионеров, которые покидают республику. Это, как считают специалисты Нацбюро статистики (НБС), говорит о тенденции воссоединения семей мигрантов.

"Из общего числа опрошенного населения доля мигрантов составляет 10,1%… Самая большая часть выехавших из страны приходится на районы Чимишлия и Басарабяска — 15,9% и 15,1%, а самая низкая — на Кишинев и Бельцы (4,7% и 4,4%, соответственно)", — отметили в НБС.

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Самая основная причина пребывания наших сограждан за границей — заработки. На долю трудовых мигрантов приходится 81,4% от общего числа выехавших из республики соотечественников. По семейным обстоятельствам за рубеж отправились 12,2%, на учебу — 4,9%, а по другим причинам — 1,5%.

В большинстве своем граждане Молдовы уезжают из страны на 12 месяцев (63,7%), на один-четыре года — практически четверть, а на более пяти лет — примерно 12%. Из общего числа гастарбайтеров, которых находятся за границей меньше года, порядка 65% работают в России.

Во время проведения переписи основная часть молдавских трудовых мигрантов находилась в России (56,2%) и Италии (19,4%). В РФ на заработки чаще отправляются мужчины (67,5%), а женщины выбирают Италию (69,4%). Также граждане республики бросают Родину в поисках работы в Португалии, Украине, Франции и Израиле.

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Теги:
топ стран, гастарбайтеры, миграция, причины, трудовые мигранты, статистика, Молдова
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