Премьер Молдовы рассказал, как победить коррупцию в стране

Молдавский премьер нашел простой рецепт того, как ликвидировать коррупцию в республике: что же предложил Павел Филип?

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Глава молдавского правительства Павел Филип рассказал о том, как победить коррупцию в стране. Причем план главы молдавского кабмина довольно простой.

"У нас будут успехи и результаты в борьбе с коррупцией, только когда будут предприняты общие усилия всех сторон — правительства, местной публичной администрации, гражданского общества и бизнес-среды", — заявил Филип в пятницу на заседании группы по наблюдению за внедрением Национальной стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017-2020 годы.

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По его словам, внедрение этой стратегии направлено на ликвидацию коррупции. Исходя из этого за последние два года в Молдове принято комплексное законодательство в части предупреждения случаев коррупции и борьбы с ними. В стране работают независимые структуры: Национальный антикоррупционный центр, Центр по неподкупности, Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества, а также Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

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"Эффективность работы этих ведомств, а также реализация правовых норм — это наши общие усилия, наша воля. Мы можем достигнуть результатов, только когда все стороны будут вовлечены — одно ведомство самостоятельно не может ничего поменять", — добавил Филип.

Нацстратегию по неподкупности и борьбе коррупцией на 2017-2020 годы утвердили в марте прошлого года. Над ее созданием работали национальные и международные эксперты, гражданское общество и партнеры по развитию.