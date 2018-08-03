Мусорный коллапс: жители Кишинева создают стихийные свалки

Жители Кишинева решили, что, где они кинут пакет с мусором, там ему и место.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. На официальной странице мэрии Кишинева в Facebook опубликована видеозапись, где показано, как женщина выбрасывает пакет с мусором на кучу других отходов, лежащих на земле вдали от контейнеров.

"Во время инспекции сектора граждане "подставляют плечо", что не делает им чести, — выбрасывают мусор по воле случая, на кучу", — гласит подпись к видео.

В тэг к посту добавлена Facebook-страница претуры сектора Рышкань. Очевидно, происшествие было заснято именно в этом сегменте города.