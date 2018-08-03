Спасли вовремя: первые плоды бесплатных врачебных обследований в Молдове

За первый день бесплатных врачебных обследований необходимые консультации получили 750 человек по всей Молдове.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. За первый день в рамках кампании "Доктор для тебя" 750 человек по всей Молдове прошли бесплатный медицинский осмотр.

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Как сообщает пресс-служба правительства Молдовы, после приема у мобильной команды врачей разных профилей двое жителей села Хрушова Криулянского района были срочно госпитализированы.

Жители сел Молдовы пройдут бесплатное медицинское обследование >>>

В четверг доктора побывали в Криулянском, Дубоссарском, Чимишлийском, Новоаненском, Страшенском и Яловенском районах.

В этот день 50 детей бесплатно прошли осмотр у стоматологов в селе Фундул Галбеней.

Еще 100 человек из Фалештского района прошли процедуру рентгена на предмет выявления заболевания туберкулезом и раком легких.