Вспышка опасной болезни обнаружена в Молдове

Специалисты подтвердили вспышку африканской чумы свиней в одном из частных домохозяйств на юге Молдовы.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Подтвердилась вспышка африканской чумы свиней в одном из частных домохозяйств в селе Джурджулешты Кагульского района, сообщили в пресс-службе Национального агентства продовольственной безопасности Молдовы.

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"Республиканский ветеринарно-диагностический центр подтвердил вспышку африканской чумы свиней 1 августа. В одном из частных домохозяйств в селе Джурджулешты Кагульского района 31 июля умерло три свиньи из восьми", — сообщили в агентстве.

Там также добавили, что предпринят комплексный план действий по борьбе и искоренению вспышки. "В контексте возникновения вспышки африканской чумы свиней Национальное агентство продовольственной безопасности следит за эпизоотической ситуацией в целях ограничения распространения болезни и ее искоренения", — отметили в структуре.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.