Sputnik уже полгода возглавляет топ-10 интернет-СМИ Молдовы

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Уважаемые читатели, мы рады сообщить, что наша аудитория продолжает расти. По данным измерителя сетевой аудитории Gemius, который подвел итоги июня, Sputnik продолжает возглавлять рейтинг десяти самых читаемых и популярных интернет-изданий Молдовы.

Как говорит статистика, каждый шестой пользователь интернета в Молдове читает новости нашего сайта. Каждый день мы сообщаем вам все самое важное и интересное о происходящем в Молдове и в мире. Спасибо, что вы вместе с нами, дорогие друзья!