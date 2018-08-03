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Работа лаборатории. Архивное фото

Итоги дня: громкое заявление Нацбанка, вспышка опасной болезни и аресты

© Sputnik / Сергей Венявский
Общество
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Пятница в Молдове оказалась насыщенной: Национальный банк предупредил об изменениях цен, премьер страны рассказал, как бороться с коррупцией, а суд решил судьбу задержанных по факту коррупции врачей, и это еще не все.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Пятница, 3 августа, выдалась в Молдове весьма насыщенной на события.

Новый поворот в деле о врачах-рвачах

Одной из центральных тем этого дня стало продолжение дела о врачах отделения радиологии Центра матери и ребенка в Кишиневе, которые подозреваются в бизнесе на пациентах. Утром антикоррупционный центр обнародовал детали обысков, которые прошли накануне в этом медицинском учреждении

Врач в больнице, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
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В ходе проверок сотрудники антикоррупционных ведомств нашли в служебных кабинетах врачей и в сейфе банка около полутора миллионов леев (примерно 91 тысяча долларов США). К вечеру суд вынес первые решения относительно фигурантов этого дела. В частности, под домашний арест на 30 суток помещен завотделения Николае Дони.

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Как победить коррупцию — премьер нашел ответ

В этом контексте весьма кстати заявление премьера Молдовы Павла Филипа, который рассказал о том, как победить коррупцию в стране.

"У нас будут успехи и результаты в борьбе с коррупцией, только когда будут предприняты общие усилия всех сторон — правительства, местной публичной администрации, гражданского общества и бизнес-среды", — заявил Филип в пятницу на заседании группы по наблюдению за внедрением Национальной стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017-2020 годы.

Мрачный прогноз Нацбанка

В Национальном банке Молдовы обнародовали прогноз изменения цен в стране на среднесрочный период. В ближайший период уровень инфляции будет снижаться и достигнет примерно 2% в четвертом квартале этого года. В начале 2019 года траектория изменится, и инфляция достигнет вариативного интервала, а затем расположится в верхней его точке, то есть на уровне 6,5%.

Вокзал. Архивное фото
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Согласно ожиданиям Нацбанка, базовая инфляция в 2018 году незначительно снизится, после чего она будет расти до конца прогнозируемого периода. По прогнозам специалистов, темпы роста цен на регулируемые услуги и продовольственные товары сначала будут падать, а затем быстро расти. Насколько серьезными будут эти изменения можно прочитать здесь.

Вспышка опасной болезни

Национальное агентство продовольственной безопасности Молдовы подтвердило вспышку африканской чумы свиней в одном из частных домохозяйств в селе Джурджулешты Кагульского района, где в одном из частных домохозяйств 31 июля умерло три свиньи из восьми.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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Теги:
прогноз Нацбанка, итоги дня, подорожания, африканская чума свиней, аресты, врачи, цены, коррупция, Молдова, Общество
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