Итоги дня: громкое заявление Нацбанка, вспышка опасной болезни и аресты

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Пятница, 3 августа, выдалась в Молдове весьма насыщенной на события.
Новый поворот в деле о врачах-рвачах
Одной из центральных тем этого дня стало продолжение дела о врачах отделения радиологии Центра матери и ребенка в Кишиневе, которые подозреваются в бизнесе на пациентах. Утром антикоррупционный центр обнародовал детали обысков, которые прошли накануне в этом медицинском учреждении.
Кошмар в больницах Кишинева: Минздрав сделал заявление>>>
Как победить коррупцию — премьер нашел ответ
В этом контексте весьма кстати заявление премьера Молдовы Павла Филипа, который рассказал о том, как победить коррупцию в стране.
"У нас будут успехи и результаты в борьбе с коррупцией, только когда будут предприняты общие усилия всех сторон — правительства, местной публичной администрации, гражданского общества и бизнес-среды", — заявил Филип в пятницу на заседании группы по наблюдению за внедрением Национальной стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017-2020 годы.
Мрачный прогноз Нацбанка
В Национальном банке Молдовы обнародовали прогноз изменения цен в стране на среднесрочный период. В ближайший период уровень инфляции будет снижаться и достигнет примерно 2% в четвертом квартале этого года. В начале 2019 года траектория изменится, и инфляция достигнет вариативного интервала, а затем расположится в верхней его точке, то есть на уровне 6,5%.
Согласно ожиданиям Нацбанка, базовая инфляция в 2018 году незначительно снизится, после чего она будет расти до конца прогнозируемого периода. По прогнозам специалистов, темпы роста цен на регулируемые услуги и продовольственные товары сначала будут падать, а затем быстро расти. Насколько серьезными будут эти изменения можно прочитать здесь.
Вспышка опасной болезни
Национальное агентство продовольственной безопасности Молдовы подтвердило вспышку африканской чумы свиней в одном из частных домохозяйств в селе Джурджулешты Кагульского района, где в одном из частных домохозяйств 31 июля умерло три свиньи из восьми.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.