У молдавских бюджетников в августе несколько мини-каникул

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. В августе у молдавских бюджетников будет сразу несколько мини-каникул — граждане республики будут отдыхать по три дни в конце двух последних недель этого месяца.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ковалева: резко выходить из отпуска опасно для психики

Первый длинный уикенд ждет жителей страны с 25 августа, так как 27-ого республика отмечает День независимости — государственный праздник. Таким образом, бюджетники вернутся на работу во вторник, 28 августа.

Вторые мини-каникулы стартуют сразу через несколько дней после первых — с пятницы, 31 августа, когда страна отмечает День языка, который также объявлен госпраздником.

Возвращаются бюджетники с отдыха в понедельник, 3 сентября. В этот день начинается новый учебный год в школах. Кроме того, с понедельника молдавские депутаты выходят из продолжительного летнего отпуска длиной в пять недель.