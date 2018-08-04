Додон: готов оказать помощь семьям погибших граждан Молдовы в ДТП в Калуге

Молдавсский лидер сообщил, что связался с российскими властями по поводу ДТП в Калужской области, в результате которого погибли шестеро граждан республики и еще восемь пострадали.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил соболезнования семьям граждан республики, которые погибли в субботу в ДТП в Калужской области, и сообщил, что готов оказать всю необходимую помощь родным жертв этой аварии.

Шестеро граждан Молдовы погибли, а еще восемь пострадали в результате ДТП, произошедшего утром 4 августа в Калужской области.

"С горечью узнал о страшной автокатастрофе в Российской Федерации, в результате которой погибли шестеро граждан Молдовы, еще несколько наших соотечественников получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Уже связался с нашими российскими коллегами по этому поводу", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Он сообщил, что готов оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

"Приношу свои глубочайшие соболезнования родным и близким", — сказал Додон.

По информации УМВД по Калужской области в 07.20 поступило сообщение о ДТП в Мещовском районе Калужской области (230 километр автодороги М-3 "Украина"). Столкновение произошло между микроавтобусом "Мерседес" с гражданами Молдовы и автомобилем "Форд". Всего в ДТП погибло восемь человек.

Представители молдавской дипмиссии сотрудничают с властями, чтобы выяснить обстоятельства аварии, идентифицировать жертв и оказать необходимую помощь семьям погибших и раненых.

Как уточняет российская пресса, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии посольства Молдовы в России: +7 929 964 9079.