Правительство отреагировало на ДТП в Калуге, где погибли шестеро молдаван

Правительство Молдовы отреагировало на дорожно-транспортное происшествие в Калужской области, где погибли шестеро наших соотечественников.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Правительство Молдовы покроет расходы на транспортировку тел шестерых граждан республики, погибших в дорожно-транспортном происшествии в Калужской области (Россия), сообщили в субботу в пресс-службе кабмина.

Ранее премьер страны Павел Филип поручил сформировать антикризисный штаб в связи с аварией в Калужской области для оказания необходимой помощи тем, кто попал в ДТП, а также родственникам и близким погибших. В эту структуру вошли представители министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), Генинспектората полиции, а также Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

Глава правительства потребовал, чтобы специалисты ГИЧС отправились в Россию для поддержки раненных и оказания помощи при репатриации тел погибших. Таким образом, для этих целей в РФ отправятся четверо сотрудников Инспектората.

Филип также попросил, чтобы посольство Молдовы в России обеспечило пострадавшим необходимый уход, а в случае, если состояние раненных окажется тяжелым, нужно обеспечить их транспортировку на вертолете скорой помощи SMURD.

"Сотрудники дипмиссии находятся на месте происшествия и в больнице, куда госпитализировали раненных, личности которых уже установлены. Премьер Молдовы выражает соболезнования родственникам и близким погибших в этом ДТП", — добавили в пресс-службе.

Родственники пострадавших и погибших в страшной аварии в Калужской области могут получить больше информации по телефону ГИЧС — (022) 78-50-32, а также по телефону горячей линии посольства Молдовы в России: +7 929 964 9079.

© Sputnik / Osmatesco Молдаване погибли в ДТП в России: куда обращаться родственникам

Шестеро граждан Молдовы погибли, а еще восемь пострадали в результате аварии, произошедшей в субботу утром в Калужской области. По информации УМВД по Калужской области в 07.20 поступило сообщение о ДТП в Мещовском районе Калужской области (230 километр автодороги М-3 "Украина"). Столкновение произошло между микроавтобусом "Мерседес" с гражданами Молдовы и автомобилем "Форд". Всего в ДТП погибло восемь человек.

Представители молдавской дипмиссии сотрудничают с властями, чтобы выяснить обстоятельства аварии, идентифицировать жертв и оказать необходимую помощь семьям погибших и раненых.

Как уточняет российская пресса, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.