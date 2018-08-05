Когда вода на вес золота: как жители некоторых сел Молдовы спасаются от жары

Проблема питьевой воды в районе Леова стоит остро - летом ее уровень в колодцах сильно падает, но скоро эти проблемы будут решены.

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik, Дарья Чернега. Осенью этого года будет сдана в эксплуатацию водопроводная ветка длиной 23 километра в рамках строительства магистрали Леова-Яргара. Об этом заявил заместитель председателя района Ион Плэмэдялэ.

Источником воды станет река Прут, где планируется возведение станции водозабора. Как отметил местный чиновник, в перспективе с помощью проекта можно будет обеспечить водой 40 населенных пунктов или 50 тысяч человек.

"На сегодняшний день мы строим ветвь, которая идет к поселку Яргара. Этот населенный пункт давно ждет воду", — пояснил Плэмэдялэ.

По словам собеседника, проблема питьевой воды в районе Леова стоит остро. Летом ее уровень в колодцах сильно падает. Кроме того, качество воды ниже общепринятых нормативов в несколько раз. Заместитель председателя района рассказал, что проект по водоснабжению района впервые появился еще в 90-е годы прошлого столетия, однако по разным причинам его внедрение неоднократно откладывалось. Проектирование магистрали до поселка Яргара тоже претерпело изменение.

"Мы довели проект до нужной кондиции. Поменяли некоторые нормы в законодательстве таким образом, чтобы расход воды на одного человека не был 200 литров в сутки, а 90", — сказал Плэмэдялэ.

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Заместитель председателя района отметил, что сейчас проводится работа по увеличению числа потребителей водопроводной воды. От этого будет зависеть ее себестоимость. Пока же в районе Леова кубометр воды обходится потребителям в 16 леев. Как заявил Плэмэдялэ, указанный проект не исключает возможности присоединения к нему сел из соседних районов.