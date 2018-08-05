"Последний адрес" - российский проект, реализуемый и в Молдове

В Кишиневе начали устанавливать таблички на домах, где жили перед арестом жертвы различного рода репрессий.

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. В Кишиневе начали претворять в жизнь проект "Последний адрес", успешно реализуемый с 2014 года в России, а затем и на Украине, в Чехии и других странах.

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Суть проекта — в том, чтобы установить памятные таблички на стенах домов, ставших последним местом пребывания жертв репрессий всех политических направленностей.

В Кишиневе первая такая табличка уже есть, ее можно найти на доме №80 по улице Щусева. Там жила Мария Александровна Сербова-Сырб.

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"Эта фамилия известна кишиневцам по старинным чугунным объектам начала ХХ века — лестницам, канализационным люкам и т.д. На них часто можно встретить клеймо "Завода С.К. Сербова". Завод принадлежал Степану Сербову. Его сестра Евгения была известной пианисткой, брат Михаил — мировым судьей. Другой брат, Иван Сербов-Сырб, был математиком и руководил первой мужской гимназией, сейчас на этом месте находится здание исторического музея — поздней реплики оригинального строения", — написал в Facebook житель Кишинева, иллюстратор Игорь Удушливый.

Он добавил, что Мария Сербова-Сырб, в девичестве Бонди, была супругой Степана Сербова. Тринадцатого июня 1941 года, будучи уже в преклонном возрасте, она была арестована и отправлена в ГУЛАГ.