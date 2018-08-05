"Не пей из ручья, козленочком станешь" - состояние водоемов Молдовы ужасает

Если раньше при помощи воды из ручья наши бабушки и дедушки могли с легкостью утолить жажду, то нам, их потомкам, ее придется сначала профильтровать, а лишь потом полить цветы - в большинстве водоемов страны специалисты советуют не купаться.

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. В водоемах Республики Молдова не рекомендуется не только купаться, но и ловить рыбу, а в некоторых — просто запрещено. Почему специалисты не советуют это делать, рассказал Sputnik эколог Анатол Прохницки.

Как подчеркнул эксперт, состояние воды в Молдове — на грани катастрофы.

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"Чиновники почему-то откладывают на последний план проблемы экологии и качество воды в стране. Это происходит из-за незнания проблемы, но ведь качество воды затрагивает все население Молдовы вне зависимости от пола и возраста. У республики есть четыре крупные водные артерии — это реки Днестр, Прут, Реут и Когыльник. Также наша страна располагает достаточно плотной сетью маленьких рек и ручьев, число которых достигает более трех тысяч", — подчеркнул эколог.

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Как отметил эксперт, все маленькие водные артерии и водоемы загрязнены.

"Это не просто мое личное мнение или громкое заявление, а данные центра общественного здоровья. Такова реальность, которую мы видим и которую мы констатируем. С начала летнего сезона ответственными структурами публикуется список водоемов, в которых купаться категорически запрещено. У нас практически нет ни одного природного водоема, ни одной реки, где бы было разрешено купаться", — пояснил эколог.

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По его мнению, с учетом того, что уполномоченные структуры не соблюдают в достаточной степени необходимые меры по защите окружающей среды, корень проблемы лежит в воспитании и отношении каждого гражданина страны к этой проблеме.

"Экологическое воспитание должно проводиться еще с детского сада и до окончания факультета в ВУЗе. Как население, так и экономические агенты избавляются от мусора, выбрасывая его в водоемы. Есть строгие правила — законодательство, но оно не соблюдается так, как должно, потому что эти законы, в первую очередь, не выполняют люди", — сказал собеседник.

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