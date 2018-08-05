"Легкие" деньги, или Как желание подзаработать может погубить молдаванина

Незаконный бизнес по перевозке автомобилей на Украину: чего надо опасаться гражданам Молдовы, и о чем предупреждают молдавские пограничники?

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Граждан Молдовы пытаются привлечь к незаконной схеме по перегону автомобилей с иностранными номерными знаками на Украину. В соцсетях довольно часто можно встретить объявление с предложением заработать таким образом. Выглядит сообщение примерно следующим образом: перегон машины из Польши на Украину с оформлением доверенности на желающего заработать. За такую услугу могут заплатить несколько сотен евро. Люди же в раздумьях — с одной стороны они хотели бы получить "легкие" деньги, но с другой — они недоверчиво относятся к этому простому, на первый взгляд, способу увеличить свои доходы. Ведь, как говорится: "бесплатный сыр бывает только в мышеловке".

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Суть схемы такова: на границе на желающего подзаработать оформляют доверенность на авто, после чего он на этой машине пересекает КПП и передает ее третьим лицам. Но дело в том, что бизнес этот незаконен. При въезде на Украину транспортное средство регистрируется и закрепляется за водителем. Спустя год, когда человек опять захочет въехать в страну-соседку, у него возникают проблемы, так как на него был зарегистрирован автомобиль, который по факту превысил сроки пребывания в этой стране.

"Пограничная полиция уточняет, что постоянно участвует в информировании граждан Республики Молдова, которые по незнанию или умышленно соглашаются за деньги оформлять на себя машину с иностранными номерными знаками на Украине, а затем их санкционируют за нарушение сроков пребывания в этой стране", — заявили Sputnik в Погранполиции Молдовы.

Там добавили, что согласно украинскому законодательству, попавшиеся на таком "бизнесе" граждане рискуют стать фигурантами административного дела. Нарушителям закона страны-соседки грозит штраф примерно до 10 тысяч леев, а также запрет на въезд на Украину.

"Сотрудники Пограничной полиции продолжают предпринимать меры в рамках уголовного дела, начатого по факту ряда подобных инцидентов. Результаты будут объявлены позже", — сообщили в Погранполиции.

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По данным украинских СМИ, в 2017 году в страну-соседку ввезено почти 960 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией. На конец января 2018-го на территории Украины находились порядка 425 тысяч таких авто, с нарушением срока — более 246 тысяч.

В течение прошлого года сотрудники Государственной фискальной службы составили 18,3 тысячи протоколов по статье 470 Таможенного кодекса Украины ("Нарушение сроков транзита"). По ним выписаны штрафы на четыре с лишним миллиона долларов. По статье 481 Таможенного кодекса "Нарушение сроков временного ввоза" — четыре тысячи 360 протоколов с суммой штрафов на два с лишним миллиона долларов.