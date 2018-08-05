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Школа

Сексуальное воспитание в школах Молдовы: чему учить детей

© Sputnik / Alexander Kryazhev
Общество
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В молдавских школах пока нет такого предмета как "Сексуальное воспитание", но что произойдет, если подобная дисциплина появится в расписании лицеистов?

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. О введение дисциплины "Сексуальное воспитание" в учебную программу молдавских школьников говорят в нашей стране уже давно. Однако данная тема по-прежнему остается табу, и это даже несмотря на то, что статистика по беременностям и абортам среди несовершеннолетних в Молдове выглядит крайне тревожной. Многие из молодых людей даже не знают о методах контрацепции или о рисках инфекций, передающихся половым путем.

Директор обучающего центра по репродуктивному здоровью Родика Комендант в интервью Sputnik развенчала миф о том, что подобная дисциплина предполагает объяснение ребенку, как именно происходит секс.

"Нет, категорически нет. Это не объяснение того, как происходит секс… Сексуальное воспитание — это дисциплина об отношениях между мужчиной и женщиной", — сказала собеседница.

По ее словам, "этот предмет научит понимать, как развивается человек с сексуально-репродуктивной точки зрения".

Мужчина и женщина
CC BY 2.0 / Luis Hernandez
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"Данная дисциплина расскажет об изменениях, которые происходят с телом на определенных этапах, о том, когда человек готов к сексуальным отношениям, что такое беременность, как появляются на свет дети, и почему их не приносит аист, или не находят в капусте, и многое другое, что должен знать человек", — отметила Комендант.

Подобный предмет, как считает специалист, должен основываться на исследованиях. По ее словам, Всемирная организация здравоохранения довольно давно разработала рекомендации и стандарты, которые были переданы европейским странам, и эти стандарты принесли результаты в западных государствах — в среднем подростки становятся сексуально активными примерно в 17 лет, также снизилось число нежелательных беременностей в подростковом возрасте.

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Первая попытка ввести в учебную программу молдавских школьников дисциплину, из которой дети узнали бы о пубертатном периоде, сексуальной жизни, болезнях, передающихся половым путем, а также о том, каковы опасности употребления наркотиков, табака и алкоголя была предпринята еще в 2005 году. Тогда это предложение не было поддержано. В Европе дисциплина "Сексуальное воспитание" была введена в школьную программу еще полвека назад. А первой страной, которая решилась на подобный шаг, стала Швеция. И произошло это в 1955 году.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

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Теги:
сексуальное воспитание, предмет, дисциплина, секс, школа, Родика Комендант, Молдова
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