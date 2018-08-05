Жители Оргеева протестуют против действий PAS-DA и ЛДПМ

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Жители Оргеева вышли в воскресенье на протест против действий "Партии "Достоинство и правда" (DA), руководимой Андреем Нэстасе, "Партии "Действие и солидарность" (PAS) под руководством Майи Санду и Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ), которые пытаются блокировать проекты по развитию инфраструктуры в городе, инициируемые "Партией Шор".

Несколько сотен человек с транспарантами и метелками в руках протестовали у офиса ЛДПМ, где территориальные представители трех политформирований собрались на встречу.

Люди скандируют: "PAS и DA вон из Оргеева", "Руки прочь от Оргеева", "Долой из нашего города" и так далее. Манифестанты требуют, чтобы представители партий вышли к ним и объяснили свои действия. Однако представители PAS, DA и ЛДПМ никак не отреагировали. А генеральный секретарь DA Кирилл Моцпан прошел мимо, не попытавшись вступить в диалог с людьми.

"У PAS, DA и ЛДПМ нет ни одного проекта, только пустые заявления", — подчеркнул один из протестующих.

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По словам собравшихся, то, чего достиг Оргеев в социальных проектах для своих жителей, не дает покоя лидерам партий PAS, DA и ЛДПМ.

"У этих "политиков" нет никаких идей. Единственное, что их выводит на улицы — зависть, злоба или желание попасть во власть. Их бесит, что молдавский народ не верит политиканам. Он, народ, уже прожил эти горькие годы и не хочет идти на поводу у выскочек, которые пользуются всегда командами поводырей. Молдова была, есть и будет, пока молдавский народ живет на своей Родине, любит ее и защищает. А случайные политиканы, как бы то ни было, в конце концов ответят за предательство своего народа и Молдовы", — так говорили оргеевцы, защищая свой преобразившийся и цветущий город, где думают о жителях, где всегда слышат граждан страны.