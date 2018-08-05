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Акция протеста сторонников Партии Шор. Архивное фото

PAS-DA приехали в Оргеев, чтобы позвать людей на протест, но опозорились

© Photo: Facebook / Ilan Shor
Общество
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Подчиненные Санду и Нэстасе продолжают ездить по стране в поисках своих сторонников: жители Оргеева встретили представителей PAS-DA и ЛДПМ вениками.

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. В Оргееве в воскресенье прошел митинг против действий "Партии "Достоинство и правда" (DA), руководимой Андреем Нэстасе, "Партии "Действие и солидарность" (PAS) под руководством Майи Санду и Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ), которые пытаются блокировать проекты по развитию города, инициируемые "Партией Шор".

Протест оргеевцев
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Жители Оргеева протестуют против действий PAS-DA и ЛДПМ

Представители PAS-DA и ЛДПМ приехали в Оргеев, чтобы агитировать людей присоединиться к массовым протестам, которые в очередной раз затевает парочка Санду-Нэстасе. Сами лидеры политформирований не удостоили своим вниманием горожан, отрядив в Оргеев территориальных представителей партий да генсека DA Кирилла Моцпана. Подчиненные Санду-Нэстасе собрались в штабе так называемого "движения сопротивления", который расположился в здании магазина города. Однако жители Оргеева не очень обрадовались нежданным гостям и вышли на протест, чтобы призвать представителей трех партий к ответу за попытку разрушить социальные магазины и другие проекты, внедряемые "Партией Шор" как в их родном городе, так и по всей стране.

По словам организаторов митинга, в акции приняли участие тысячи горожан с транспарантами и вениками. Люди скандировали: "PAS и DA вон из Оргеева", "Руки прочь от Оргеева", "Долой из нашего города" и так далее. Манифестанты требовали, чтобы представители трех партий вышли к ним и объяснили свои действия. Однако члены PAS, DA и ЛДПМ никак не отреагировали на призыв протестующих. А Моцпан и вовсе прошел мимо, не попытавшись вступить в диалог с людьми.

"Они говорят, что готовы взять власть и превратить Молдову в самую процветающую страну мира, готовы организовывать массовые и долгосрочные протесты, призывать людей к неповиновению. Но сбежали в прямом смысле этого слова, как только увидели народ, которым хотят управлять, с вениками в руках, скрывшись в продовольственном магазине, где расположен офис так называемого "движения сопротивления", — сказала вице-председатель "Партии Шор" Марина Таубер.

Она выразила удивление тем, что представители трех партий не решись выйти и пообщаться с людьми. Таубер считает странным и то, что Нэстасе и Санду не приезжают в Оргеев поговорить с народом.

Манифестанты ждали, что из "штаба" PAS-DA и ЛДПМ к ним кто-то все-таки выйдет, но представители трех партий томили людей на солнцепеке в течение нескольких часов. Участники акции протеста выстроились в живой коридор. А когда "штабисты" все-таки вышли, жители Оргеева встретили их, символически применив к некоторым представителям PAS-DA и ЛДПМ веники. В итоге сотрудники полиции, которые окружили здание магазина по периметру, просто провели "штабистов" к их автомобилю, чтобы они поспешно уехали восвояси. Вероятно, в другие села — общаться с людьми, чтобы они их в будущем поддержали. Но многие жители страны уже сейчас говорят, что они все поняли…

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Теги:
веники, митинг, протест, PAS-DA, партия "Шор", PAS, ЛДПМ, DA, Андрей Нэстасе, Майя Санду, Оргеев, Молдова
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