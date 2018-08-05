Жилье, от которого мурашки по коже: эти квартиры в Кишиневе удивят многих

Прежде чем взглянуть на эти квартиры, лучше сесть, так как, увидев их, вы будете шокированы.

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik, Елена Комолова. На рынке недвижимости в Кишиневе застой — цены на квартиры вот уже несколько месяцев подряд не меняются. А выбор у потенциальных покупателей довольно разнообразный — и вторичное жилье, и в новостройках. Цены тоже разнятся — есть квартиры по весьма демократичным ценам, есть дорогие, а есть такие, что даже слово "дорого" смотрится на их фоне как-то мелко.

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К примеру, листая объявления о продаже квартир в столице, можно найти такие экземпляры квартир, что просто удивляешься — неужели за такую цену его кто-то приобретет. Но, как говорят мудрые и с хитринкой продавцы, на всякий товар есть свой покупатель. Топ квартир в Кишиневе, от которых мурашки по коже: цены на них вскружат голову в прямом смысле.

Когда цены кусаются

Самым дорогим, по моей версии рейтинга роскошных квартир Кишинева, стало жилье в районе парламента Республики Молдова, то есть в самом центре столицы. Жилплощадь хотят продать за 345 тысяч евро. Квартира располагается в новостройке на комфортном уровне — посередине. В ней есть четыре комнаты. Общая площадь жилья составляет 200 с лишним квадратных метров. В квартире сделан ремонт, и она готова принять новых хозяев.

Квартира в Кишиневе, которая продается за 345 тысяч евро © Photo : 999.md

Квартира в Кишиневе, которая продается за 345 тысяч евро © Photo : 999.md 1 / 2 © Photo : 999.md Квартира в Кишиневе, которая продается за 345 тысяч евро

На втором месте весьма недешевых квартир расположились апартаменты, соседствующие с ТЦ Malldova, по цене в 300 тысяч евро. Продавец предлагает за эти деньги жилье с общей площадью в 300 квадратных метров. Располагается эта огромная квартира на предпоследнем этаже невысокого дома. Ремонт, как уверяют авторы объявления, тоже не нужен. Но фотографиями элитного жилья продавец почему-то решил не делиться.

© Sputnik / Александр Кряжев Тайна зловещей квартиры в Кишиневе раскрыта

Замыкает тройку лидеров квартира недалеко от примэрии (мэрии) Кишинева. Общая площадь жилья составляет 225 квадратных метров и состоит из четырех комнат и террасы. А стоит все это 275 тысяч евро.

Есть квартира за 263 тысячи евро и за 200-220 тысяч евро. Что примечательно на рынке можно найти достаточно много предложений в диапазоне 100 тысяч евро и выше. Большинство из этих квартир уже готовы ко въезду новых хозяев, но есть и варианты, где проведены самые тяжелые ремонтные работы, а в остальную отделку жилья придется еще вложиться. А еще присутствуют варианты, когда качество ремонта не всегда устраивает покупателя, и приходится переделывать буквально все подряд, вкладывая таким образом еще больше денег.

Самым забавным для меня вариантом оказалась квартира на Буюканах, которую продают за более, чем 400 тысяч евро. Возможно, это опечатка, а может и нет. Как уверяет продавец, квартира занимает два этажа (последних, разумеется), однако ее суммарная площадь составляет всего 83 квадратных метра.

В своеобразном рейтинге использовались данные с ресурсов "Маклер", 999.md и Proimobil.

Средняя цена на "дорогие" квартиры

Самые дорогие квартиры в Кишиневе, конечно же, — в центре. Согласно данным биржи недвижимости Lara, квадратный метр в "однушке" в этом районе столицы в среднем стоит 636 евро, в "двушке" — 596 евро, в трехкомнатной квартире — 532 евро, а в четырехкомнатной — 493 евро.

Чуть дешевле жилье на Ботанике. Квадратный метр в однокомнатной квартире в среднем может обойтись в 603 евро, в двухкомнатной — 578 евро, в "трешке" — 503 евро, а в четырехкомнатной — 469 евро.

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Цены на жилплощадь в секторе Рышкановка тоже кусаются. Дороже всего квартиры в этом столичном секторе на улице Албишоара. Там квадратный метр в "однушке" в среднем обходится в 598 евро, в "двушке" — 570 евро, в "трешке" — 501 евро, а в четырехкомнатной — 492 евро. Немногим дешевле недвижимость и на других улицах этого сектора, за исключением микрорайонов Нижняя Рышкановка и Старая почта. По Рышкановке квадратный метр в однокомнатной квартире стоит в среднем 589 евро, в двухкомнатной — 547 евро, в трехкомнатной — 507 евро, а в четырехкомнатной — 490 евро.

Замыкает рейтинг самого дорого жилья в столице микрорайон Новые Чеканы. Квадратный метр в "однушке" там в среднем стоит 576 евро, в "двушке" — 545 евро, в "трешке" — 474 евро, а в четырехкомнатной — 454 евро.

© Sputnik / Антон Денисов Люди не верят, что площадь квартиры на этих фото — лишь 22 квадратных метра

Бюджетное жилье тоже можно найти

Самое дешевое жилье в Кишиневе можно обнаружить по-прежнему на Чеканах, а именно на улице Отоваска. Согласно данным биржи за июль этого года, в среднем квадратный метр в однокомнатной квартире обойдется там в 478 евро, в двухкомнатной — 455 евро, в трехкомнатной — 399 евро, а в четырехкомнатной — 381 евро.

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На втором месте в категории бюджетных вариантов — жилплощадь на Ботанике в районе аэропорта. Квадратный метр в "однушке" оценивается в 523 евро, в "двушке" — 481 евро, в "трешке" — 454 евро, а в квартире с четырьмя комнатами — 430 евро.

Чуть дороже квартиры на Скулянке, где квадратный метр в однокомнатной выйдет в среднем 550 евро, в двухкомнатной — 520 евро, в трехкомнатной — 462 евро, а в четырехкомнатной — 421 евро.

© Sputnik / Rodion Proca Сколько стоит самое дорогое арендное жилье в Кишиневе

На Буюканах квадратный метр в "однушке" в среднем обойдется в 555 евро, в "двушке" — 534 евро, в "трешке" — 464 евро, а в четырехкомнатной — 427 евро.

Рейтинг самого недорого жилья в столице замыкает микрорайон Нижняя Ботаника, где квадратный метр в однокомнатной квартире обойдется в 563 евро, в двухкомнатной — 553 евро, в трехкомнатной — 475 евро, а в четырехкомнатной — 438 евро.

Ну и к слову, по официальным данным, средняя номинальная начисленная заработная плата в Молдове по итогам первого квартала 2018 года составила пять тысяч 906,5 лея, что в пересчете по текущему курсу Нацбанка страны немногим превышает 300 евро. И хотя довольно большой процент населения республики живет за счет денежных переводов из-за рубежа, вряд ли они решатся на покупку квартиры, потратив на это 300 тысяч евро.