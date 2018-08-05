Задание на дом отменить или уменьшить объем: что предлагает Минобразования

Министерство образования, культуры и исследований берется за домашнее задание для школьников: в основном изменения коснутся учеников начальных классов – что предлагают чиновники?

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Первоклассников в Молдове освободят от выполнения домашнего задания, а ученики II-IV классов будут делать меньше уроков. Это, если говорить вкратце, предполагает инициатива министерства образования, культуры и исследований республики, которая подразумевает изменение концепта домашнего задания для всех этапов общего образования.

Как заявила в интервью Sputnik старший консультант управления общего образования профильного министерства Наталья Грыу, дети, которые только завершили дошкольный цикл обучения (детсад), в течение первого полугодия в школе должны будут выполнять домашнее задание, но не в письменной форме.

"Письменные задания исключат для этой категории. Также в течение нескольких недель уроки на дом не будут задавать ученикам пятых классов. То есть речь идет о детях, которые переходят с одного цикла обучения на другой — им нужно время на адаптацию", — пояснила собеседница.

Согласно предложенной инициативе, продолжительность выполнения домашнего задания не должна превышать у второклассника полтора часа, а у ученика III и IV классов — два часа.

Начинаем готовить ребенка к школе летом — советы педагога>>>

"Документ содержит четкие рекомендации о специфике домашнего задания — каким должно быть его содержание, чтобы ученик был мотивированным, что должно быть, чтобы вызвать это любопытство и заинтересованность в учебном процессе", — сказала Грыу.

По ее словам, на данный момент рабочая группа, сформированная из преподавателей, школьников и менеджеров, трудится над составлением документа, который внедрят уже с 1 сентября.

"Это будет комплексный документ. Он установит ряд четких элементов, касающихся домашнего задания и его менеджмента, предполагаемого времени, которое ребенок тратит на подготовку в зависимости от этапа обучения и дисциплины. Таким образом, учителя должны будут следовать и учитывать этот аспект", — добавила специалист.

© Sputnik / Александр Кряжев Новый предмет: что будут изучать в молдавских школах с 1 сентября

Разработке этого документа предшествовал опрос, который провело Минобразования. В исследовании приняли участие порядка тысячи школьников, учителей и родителей. Им предстояло высказаться по поводу качества и объема домашнего задания. Результаты опроса показали — ¼ респондентов считают, что подготовка уроков к школе занимает слишком много времени.

Министр образования Молдовы рассказала о судьбе школ в стране>>>

"В прошлом году мы ознакомились с мнением учащихся. Всего мы рассмотрели тысячу 60 опросников, в которых детям задали вопросы, сколько времени они тратят на выполнение домашнего задания, и какими им кажутся эти уроки. Мы сделали некоторые неудовлетворительные выводы — 25 процентам из всех опрошенных детей требуется более четырех часов на выполнение домашнего задания, а это слишком много", — отметила Грыу.

С полной версией интервью со специалистом можно ознакомиться здесь.