Когда у тебя тридцать внуков: житель Гагаузии отметил столетний юбилей

У долгожителя большая семья — почти сто человек пришли поздравить своего прародителя со знаменательной датой.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Столетний юбилей отметил житель гагаузского села Копчак Афанасий Коджебаш. В его честь в селе устроили торжество, на который собралась вся огромная семья долгожителя.

Преодолевшего вековой рубеж сельчанина поздравила глава автономии Ирина Влах. Башкан пожелала ему здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Афанасий Коджебаш работал в строительной бригаде колхоза, внес огромный вклад в строительство дорог, инфраструктуры села, а также в возобновление деятельности православного храма в Копчаке, сообщила Ирина Влах в Facebook.

Столетний житель Гагаузии за свою долгую жизнь вырастил восьмерых детей, у него 29 внуков, 60 правнуков и семь праправнуков.