Проверки в детсадах Кишинева: какие нарушения выявили инспекторы

Эксперты проверили восемь детских садов в одном из секторов Кишинева: ситуацию в дошкольных учреждениях столицы обсудили в примэрии.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну подвел итоги проверок, которые провели на прошлой неделе в восьми детских садах столичного сектора Чеканы. Чиновник выразил возмущение в связи с закупками и потребовал отчета у и.о. руководителя главного управления образования Родики Гуцу.

"Согласно санитарным нормам казаны должны быть цельными. Но во все восемь детских садов столичного сектора Чеканы доставили спаянные казаны, сковородки с тонким дном, которые даже не помещаются на плите. Одна повариха заявила, что вытяжки были закуплены для красоты, так как при температурах 35-40 градусов они не работают", — возмутился Кодряну.

© Sputnik / Konstantin Chalabov В Кишиневе отремонтируют более 100 детских садов

По его словам, конечно, новый инвентарь выглядит красивее, но вообще не помогает.

"Мы при этом говорим об увеличении зарплаты, о том, что понимаем ситуацию, в которой находятся повара, что не хватает работников. И при этом, когда инвестируем деньги на вытяжки (одна вытяжка стоила 100 тысяч леев, — ред.) она не работает. Хочу, чтобы вы представили пояснительную записку, кто ответственен за эти закупки, и кто подписал акт приема", — добавил Кодряну.