Молодежное движение Приднестровья красочно отпраздновало годовщину

Молодежное движение "Звезда", которое было организовано при поддержке Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра, существует уже четыре года.

ТИРАСПОЛЬ, 6 авг — Sputnik, Ирина Ляхова. Молодежное движение "Звезда" красочно отметило свое четырехлетие. Феерия красок холи, возможность бесплатно прокатиться на картинге, сфотографироваться на фоне ретро-автомобилей, поучаствовать в яркой разрисовке асфальта, увидеть демонстрацию исторического оружия и формы — все это привлекло внимание публики. А одной из "изюминок" праздника стала беспроигрышная лотерея.

"Очень весело и интересно мы провели день рождения движения "Звезда", собрав много людей, которым наверняка наша организация запомнится по красочному представлению", — рассказал корреспонденту Sputnik один из волонтеров движения Евгений Осипов.

По словам исполнительного директора Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра в Приднестровье Альберта Доржеева, для каждого возраста в рамках мероприятия была своя забава. Гостями праздника стали участники от трех до 25 лет.

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"Каждый раз, когда мы проводим мероприятие, к нам в организацию приходят новые люди. И чем масштабней мероприятия, тем организация становится многочисленнее. Люди приходят с новыми идеями, приводят своих друзей", — отметил Доржеев.

По его словам, цель движения — патриотическое воспитание молодежи региона. Организация проводит немало акций, в том числе социального характера: встречи с ветеранами, пожилыми людьми из домов престарелых, детьми из сиротских приютов.

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"Та молодежь, которая знакомится с нами на мероприятиях, остается и принимает участие в других наших акциях. Они общаются с ветеранами, с разными интересными людьми на конференциях, черпая много новых знаний об истории края, о нашей духовной связи с Россией", — пояснил Доржеев.

На сегодняшний день движение "Звезда" насчитывает около ста человек. В ближайшее время ребята намерены принять участие в слете молодежи Приднестровья, устраиваемом патриотическим движением "Наследники Победы", и примерить на себя роль организаторов масштабного форума.