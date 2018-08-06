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Свалка в коммуне Трушены в муниципии Кишинев

Токсичная свалка в пригороде Кишинева или мина замедленного действия

© Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Общество
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Кругом мусор - кошмарная ситуация в пригороде Кишинева: и.о. примара считает, что это настоящая экологическая катастрофа.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну заявил, что намерен обратиться в прокуратуру по поводу незаконной свалки, которая образовалась в пригороде столицы — коммуне Трушены (в составе столичного сектора Буюканы).

Как отметил Кодряну, ранее участок земли, принадлежавший коммуне Трушены, где сейчас расположилась незаконная свалка, был продан местными властями. По словам и.о. примара, эта свалка работает в течение примерно двух лет. Как пояснил чиновник, сюда свозится мусор из Кишинева, пригородов столицы и других населенных пунктов. Он отметил, что потребовал для проверки документы, чтобы выяснить, кому продали этот земельный участок и, на что конкретно выдали авторизацию. Однако до сих пор не получил запрошенную информацию.

"Одно — если сюда выбрасывают строительные материалы, но здесь есть и каучук, который не разлагается и отравляет токсинами почву и воду. Две недели назад был свидетелем, как грузовик свез отходы со спиртового завода, что тоже очень токсично. Тогда я попросил заблокировать проезд через эту территорию", — сказал и.о. примара.

Мусор, gunoi
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Кодряну сообщил, что пригласил сотрудников экологической инспекции, эксперты которой возьмут образцы почвы и оценят ущерб, который был нанесен Трушенам и всему Кишиневу.

"На уровне муниципия не выдавалась авторизация на эту свалку. Мы не знали, потому что земля нам не принадлежит. Но вне зависимости от того, где — здесь или в Криулянах — вода все равно попадает в город", — сказал чиновник.

Он отметил, что не хочется, чтобы через несколько лет повторилась такая же ситуация, как со свалками в Бубуечь или Цынцэренах.

"Речь идет о нашем здоровье. Хочу обратиться и в прокуратуру, чтобы они проверили информацию об этом участке, кто ответственен за эту катастрофу. Также буду настаивать на том, чтобы дорога сюда для мусоровозов была заблокирована хотя бы на период разбирательств", — пояснил Кодряну.

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Как добавил и.о. примара, бизнес на мусоре один из самых прибыльных. И это, видимо, не останавливает дельцов не перед чем. "Но ведь речь идет об экологической катастрофе и последствиях для здоровья… Даже если это частный участок, мы не можем допустить экологическую катастрофу — в Кишиневе живет миллион граждан", — добавил чиновник.

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Теги:
незаконная свалка, мина замедленного действия, экологическая катастрофа, свалка, Молдова, Кишинев
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