Езда без тормозов: как полиция борется со случаями превышения скорости

Сотрудники Национального инспектората патрулирования (НИП) на всех трассах страны проводят операцию по борьбе с превышением скорости, а также другими причинами аварий.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Начиная с раннего утра патрульные инспекторы находятся на дорогах страны в целях выявления водителей, которые превышают допустимый предел скорости, сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования.

По данным ведомства, уже удалось найти двух нарушителей. Это 43-летний гражданин Молдовы, у которого обнаружили фальшивые водительские права, выданные в Румынии.

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Также офицеры НИП обнаружили на трассе Оргеев — Бельцы водителя, который не только превысил скорость, но и управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила 0,28 мг/л.

По информации НИП, операция будет проводиться в течение всего дня. Она нацелена на сокращение числа ДТП, происходящих из-за несоблюдения скоростного режима.