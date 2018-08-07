На Ботанике стена дома может обрушиться в любой момент

Кто-то не достраивает обещанные десяткам семей объекты, а страдают после этого совершенно другие люди.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. С момента публикации на Sputnik материала о крайне тревожном эпизоде в Кишиневе, в четырехэтажном доме по адресу улица Минская, 49/2 ничего не поменялось — часть дома, пострадавшая от недостроенной мансарды, постепенно приходит в негодность, что грозит аварийной ситуацией.

© Sputnik / На Ботанике люди живут в опасных домах и ждут помощи только от мэрии

Напомним, что речь идет о недостроенной над одним из подъездов дома мансарде в два или, как следует из официальных параметров, полтора этажа.

Из-за того, что эта надстройка по причинам, в которых еще предстоит досконально разобраться, не сдана в эксплуатацию, после каждого ливня и снегопада вода доходит до внутренней части стен не только четвертого, но и третьего этажа. Больше всего страдает подъезд — он буквально превращается в развалины. По причине того, что вода практически размывает котельцовую кладку, часть стены рискует обвалиться.

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© Sputnik / Miroslav Rotari Соцсети сообщают: кишиневцы, бегите из своих мансард

Нередко вода затекает и на стену, относящуюся к квартирам.

Как рассказала корреспонденту Sputnik пенсионерка Галина, жительница этого дома, помощи городских властей не поступило, а в местном ЖЭКе заявили, что они… бессильны перед этой проблемой.

Ранее Sputnik уже направлял запрос в мэрию Кишинева с просьбой прояснить сложившуюся ситуацию и разобраться с нуждами жильцов — как-никак речь идет о безопасности целого подъезда.

Надеемся, что повторный, "более официальный" запрос в муниципалитет возымеет больше пользы. Придадим этому письму формат открытого — как показывает практика, одна публикация заменяет десятки самых авторитетных адресов рассылки.