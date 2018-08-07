Петрович: власти Молдовы официально признали поисковые организации

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. В Молдове деятельность поисковиков регулируется, в основном, Соглашением об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне, заявил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова председатель Национального координационного комитета "Победа", руководитель Русского историко-патриотического клуба Республики Молдова Алексей Петрович.

По его словам, в прошлом году парламент Молдовы принял закон о воинских памятниках и захоронениях.

"Закон получился довольно неплохой. Сегодня при министерстве обороны РМ должен быть создан специальный орган, который будет заниматься этими вопросами. Впервые на законодательном уровне было установлено понятие "поисковая работа". Государство впервые взяло на себя обязательство сотрудничать с поисковыми организациями. Нас признали реально существующей и полезной силой в нашей стране. Это не может не радовать, правда, закон еще до конца не работает, но наличие нормативного акта есть", — уточнил Петрович.

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Он добавил, что несмотря на эти изменения в лучшую сторону, поисковые организации в Молдове и другие профильные структуры по-прежнему испытывают трудности. Как объяснил Петрович, по соглашению между странами СНГ, Молдова взяла на себя обязательства об увековечении памяти героев ВОВ — это реконструкция, поддержание в достойном виде воинских памятников и захоронений и ведение поисковой работы.

"Но, к сожалению, на сегодняшний день никакой госпрограммы для ведения этой работы нет. Памятники, как правило, находятся на балансе местных органов власти, у которых практически всегда нет денег на реконструкцию, а часто и желания что-то сделать и сохранять", — сказал Петрович.

Поисковые работы, как отметил Петрович, также не пользуются какой-либо поддержкой от государства.