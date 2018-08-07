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В Молдове найдены останки 12-ти красноармейцев и одного солдата вермахта

© Photo : Алексей Петрович
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (295)
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Ни одно из имен тех, чьи останки были обнаружены, установить не удалось - 12 воинов-освободителей будут погребены у "Шерпенского плацдарма".

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Завершилась Вахта памяти-2018, которую с 14 по 28 июля провели на сельхозполях близ сел Спея и Шерпены Новоаненского района поисковики Русского историко-патриотического клуба и отряда "Август".

В ходе работ обнаружены останки 12-ти воинов Красной армии, погибших на своих боевых позициях весной 1944 года, а также останки одного бойца вермахта.

Поддержали начинание Посольство России в Молдове и Российский центр науки и культуры.

"Мы, 25 человек, вели полевые поисковые работы на местах ожесточенных боев апреля-мая 1944 года. Здесь 74 года назад сложили свои головы тысячи советских солдат и офицеров, освобождая Молдавию от фашистской оккупации. В виду трагических событий, произошедших на Шерпенском плацдарме в начале мая 1944 года, многие воины не были погребены должным образом", — рассказал руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

По его словам, последним приютом для красноармейцев, воевавших в этих местах, стали окопы, воронки, траншеи — места, где погибшие герои приняли свой последний бой.

"Сегодня поле того далекого сражения, кажется, не сохранило следов. Но стоит пройти вслед за плугом трактора по свежей пахоте и можно увидеть бесчисленные свидетельства войны — зазубренные осколки, хвостовики от мин, гильзы, патроны, мелкие костные останки", — сообщил Петрович.

В нынешнем году поисковики и сельскохозяйственная техника работали на пахотных полях, сменяя друг друга — сразу после уборки урожая на поле выходила поисковая группа, проверявшая освободившийся участок. Второй раз поиск проводился уже сразу после вспашки.

"К сожалению, ни одно из имен тех, чьи останки мы обнаружили, установить не удалось. При одном из бойцов был плохо сохранившийся бумажник, изучение фрагментов документов в лабораторных условиях не принесло никаких результатов", — констатировал собеседник.

Он добавил, что останки военнослужащего вермахта передали представителям Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями.

"Также в ходе работ было обнаружено более 20-ти взрывоопасных предметов — авиационных бом, противотанковых и противопехотных мин, артиллерийских снарядов, ручных гранат. Все они впоследствии уничтожены саперами Национальной армии", — сказал Петрович.

Он подчеркнул, что в канун 74-й годовщины освобождения Молдовы от фашизма останки найденных советских воинов будут преданы земле со всеми воинскими почестями и по православному обычаю на воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм".

Тема:
Наследники великой Победы (295)

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Теги:
мемориал "Шерпенский плацдарм", поисковики, Ясско-Кишиневская операция, Великая Отечественная война, вермахт, Красная армия, Алексей Петрович, Спея, Шерпены, Молдова
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