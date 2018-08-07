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Ротонда в Парке Валя Морилор

Заграничные бабушки и дедушки зачастили в Кишинев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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28 0 0

Молдавская столица попала в список самых любимых направлений среди пожилых туристов городов бывшего СССР.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Кишинев полюбился зарубежным бабушкам и дедушкам, вознамерившимся оправиться в отпуск.

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Это стало известно благодаря тому, что сервис UFS.Travel решил проанализировать спрос граждан пенсионного возраста на самостоятельные путешествия. Оказалось, что среди городов бывшего СССР туристы в возрасте "кому за" любят не только столицу Молдовы, но и Москву, Санкт-Петербург, Ереван, украинскую Ново-Алексеевку, Ригу и Минск. Прежде пожилые туристы ездили часто и в Одессу, но теперь на ее месте в рейтинге — армянский Гюмри.

Опрос показал, что именно раздражает туристов в других путешественниках >>>

Среди городов традиционной Европы в почете Бургас (Болгария), Прага (Чехия), Тиват (Черногория), и Мюнхен (Германия).

К слову, туристы старше 55 лет предпочитают отправляться в поездки, где практически все включено, оформляя туры и пользуясь услугами русскоговорящих гидов.

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Теги:
туризм, Санкт-Петербург, Москва, Ереван, Кишинев
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