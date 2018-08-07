Заграничные бабушки и дедушки зачастили в Кишинев

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Кишинев полюбился зарубежным бабушкам и дедушкам, вознамерившимся оправиться в отпуск.

© Sputnik / Shushanik Sargsyan Самые опасные страны для туризма

Это стало известно благодаря тому, что сервис UFS.Travel решил проанализировать спрос граждан пенсионного возраста на самостоятельные путешествия. Оказалось, что среди городов бывшего СССР туристы в возрасте "кому за" любят не только столицу Молдовы, но и Москву, Санкт-Петербург, Ереван, украинскую Ново-Алексеевку, Ригу и Минск. Прежде пожилые туристы ездили часто и в Одессу, но теперь на ее месте в рейтинге — армянский Гюмри.

Опрос показал, что именно раздражает туристов в других путешественниках >>>

Среди городов традиционной Европы в почете Бургас (Болгария), Прага (Чехия), Тиват (Черногория), и Мюнхен (Германия).

К слову, туристы старше 55 лет предпочитают отправляться в поездки, где практически все включено, оформляя туры и пользуясь услугами русскоговорящих гидов.