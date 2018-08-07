Заграничные бабушки и дедушки зачастили в Кишинев

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Кишинев полюбился зарубежным бабушкам и дедушкам, вознамерившимся оправиться в отпуск.
Это стало известно благодаря тому, что сервис UFS.Travel решил проанализировать спрос граждан пенсионного возраста на самостоятельные путешествия. Оказалось, что среди городов бывшего СССР туристы в возрасте "кому за" любят не только столицу Молдовы, но и Москву, Санкт-Петербург, Ереван, украинскую Ново-Алексеевку, Ригу и Минск. Прежде пожилые туристы ездили часто и в Одессу, но теперь на ее месте в рейтинге — армянский Гюмри.
Опрос показал, что именно раздражает туристов в других путешественниках >>>
Среди городов традиционной Европы в почете Бургас (Болгария), Прага (Чехия), Тиват (Черногория), и Мюнхен (Германия).
К слову, туристы старше 55 лет предпочитают отправляться в поездки, где практически все включено, оформляя туры и пользуясь услугами русскоговорящих гидов.