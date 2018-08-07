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Дорин Киртоакэ

Киртоакэ потерял контроль: крики и оскорбления в суде

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Киртоакэ и закон (69)
48103

Как отреагировал гособвинитель на оскорбления и крик бывшего столичного градоначальника Дорина Киртоакэ.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Экс-примар Кишинева Дорин Киртоакэ, обвиняемый по делу о платных парковках, вышел из себя на судебном заседании, начав кричать и оскорблять прокурора. 

Экс-примар Кишинева Дорин Киртоакэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Дело на Киртоакэ: прокурор сделал жесткое заявление

Во вторник должны были продолжиться слушания свидетеля со стороны обвинения – вице-примара Нистора Грозаву. Однако заседание суда прервали, так как адвокаты Киртоакэ в очередной раз потребовали отозвать судью Александра Негру. В итоге заседание снова перенесли.

Выйдя из зала, Киртоакэ при всех назвал прокурора Думитру Робу "лжецом". В гневе экс-примар начал кричать на гособвинителя, заявляя, что судебный процесс — "это издевательство".

Завершив свою речь перед журналистами, Киртоакэ развернулся и стал уходить, как вдруг вспомнил, что ему еще есть, что сказать. Он вернулся к прессе как раз в тот момент, когда заявления делал прокурор. Тогда бывший градоначальник на повышенных тонах стал требовать у него признать, что он изменит Киртоакэ судебный контроль на другую предварительную меру, если тот опубликует записи судебных заседаний, которые делает. Завершив свою пламенную речь, Киртоакэ даже не дождался ответа Робу и ушел.

"Не буду комментировать то, что сказал Дорин Киртоакэ. Сторона защиты добилась поставленной цели – не завершать слушания свидетеля Нистора Грозаву. Адвокаты снова выдвинули требования об отзыве судьи, приведя необоснованные аргументы", — сказал прокурор. 

Яма посреди пешеходной улицы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Лучший памятник Киртоакэ — яма посреди "пешеходной улицы"

В итоге запрос стороны защиты отклонили, а уже седьмое заседание, на котором пытались заслушать Грозаву, перенесли.

"Заявления Киртоакэ и стороны защиты не обоснованы. Их действия — вызывающие и направлены на затягивание судебного процесса", — заявил Робу.

Киртоакэ задержали 25 мая 2017 года по обвинению в извлечении выгоды из влияния по делу о платных парковках в Кишиневе. Первоначально речь шла о том, что либералу грозит от трех до семи лет тюрьмы. Но 12 июля прошлого года Киртоакэ выдвинули еще одно обвинение. Таким образом, речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может составить до 22 лет. Кроме того, в сентябре прошлого года антикоррупционные органы сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий. 

Проспект Штефан чел Маре после ремонта
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До 10 ноября 2017 года Киртоакэ находился под домашним арестом. Затем меру пресечения заменили на судебный контроль, срок которого неоднократно продлевали. Судебные разбирательства по делу продолжаются. Подробнее о деле экс-примара Кишинева можно почитать здесь.

Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд. Его третий срок на посту мэра должен был завершиться в 2019 году, однако в феврале этого года он решил подать в отставку.

Тема:
Киртоакэ и закон (69)

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Теги:
крики, оскорбления, обвинение, уголовное дело, заседание, суд, Думитру Робу, Дорин Киртоакэ
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