В АО Termoelectrica сделали заявление: кишиневцев ждут перемены

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Система контроля потребления тепловой энергии обновляется более, чем в 230 домах Кишинева.

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По данным пресс-службы АО Termoelectrica, в течение полугода новой системой, носящей название MULTICAL, обеспечат ряд зданий ради улучшения качества контроля объемов горячей воды, закачиваемой в отопительные конструкции помещений.

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В Termoelectrica надеются, что теперь можно будет эффективнее вести учет расходов и точно знать, кто и за какие объемы тепловой энергии должен платить.

"Эта мера— приоритетная в нашей работе на благо граждан, тем более что в этом году срок эксплуатации оборудования, которое мы заменим, насчитывает уже 20 лет", — отметил директор АО Termoelectrica Вячеслав Ени.